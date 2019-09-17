Российские семьи с тремя детьми получат дополнительно 450 тысяч рублей

Правительство РФ утвердило правила выдачи денег многодетным семьям на частичное погашение кредита.

Программа предназначена для граждан, которые выплачивали ипотечный кредит при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го.

Чтобы получить до 450 тысяч, нужно собрать пакет документов: заявление о погашении кредита; документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство или отцовство); документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Документы нужно передать организации, которая выдавала кредит, чтобы ее сотрудники направили их в «Дом.РФ». После проверки сведений семья может получить до 450 тысяч на погашение ипотеки.

Напомним, что год назад правительство расширило список граждан, которые могут получить льготную ипотеку под 6% годовых — в него вошли семьи с четырьмя и более детьми. Весной базовые ставки ипотеки для многодетных сократились до 5%.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 503

Источник: Портал Информер