Российские торговые сети отказываются от китайских овощей и фруктов

Розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.««Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — говорится в заявлении.

В «Магните» подчеркнули, что поставки овощей и фруктов выполняются стабильно и в полном объеме, а изменение стран их происхождения не окажет сильного влияния на стоимость товаров для потребителя. Отмечается, что помидоры, перец, мандарины, виноград и помело из Китая составили около 3% оборота сети в 2019 году.

Напомним, что, что после закрытия границы между Россией и Китаем из магазинов на Дальнем Востоке пропали помидоры, огурцы и другие овощи, а оставшиеся в продаже продукты сильно подорожали.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 471

Источник: Портал Информер