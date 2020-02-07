Российские ученые будут искать инопланетян и в космосе, и под землей

7 февраля 2020     18
Российские ученые будут искать инопланетян и в космосе, и под землей

В российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» озадачились поиском сооружений, принадлежащих внеземным цивилизациям. По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ Александра Панова, инфракрасный диапазон сможет уловить мощный свет таких конструкций, если там будет поддерживаться температура, пригодная для живых существ.
Как уточнил ученый в разговоре с «РИА Новости», телескоп «Спектр-М», над созданием которого трудятся российские специалисты, частично ориентирован и на эту задачу.

Панов обратил внимание на то, что ученым удастся уловить сигналы присутствия внеземных цивилизаций в Млечном Пути лишь в том случае, если таких наберется 100 тыс. Другими словами, если цивилизаций, подобных земной в нашей галактике, существует всего с десяток, то шансы на их обнаружение практически равны нулю.

Вместе с тем научный сотрудник уверен в том, что такие цивилизации действительно есть, на это указывают современные представления о Вселенной. Панов отметил, что должны существовать полные копии земного сообщества.

Напомним, что в прошлом году замдиректор Физического института РАН Лариса Лихачева заявила, что запуск научного проекта «Спектр-М» запланирован не ранее 2027 года.

В обсерватории, где будет установлен 10-метровый космический телескоп, ученые займутся исследованием разных объектов Вселенной. Техника позволит делать это в двух диапазонах — миллиметровом и инфракрасном.



Пятница, 7 февраля 2020 г. 4

Источник: Портал Информер

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