Российские ученые разгадали тайну крымской находки

4 июля 2019     27
Российские ученые разгадали тайну крымской находки

Ученые представили первые результаты исследования терракотовой головы греческого божества, найденной в районе Крымского моста в 2017 году. Скульптура, которой принадлежала голова, могла использоваться в качестве украшения корабля. Об этом говорится на официальной странице Института археологии РАН в Facebook.

«Недавние исследования терракоты показали, что в древности скульптура была раскрашена: на пробах, взятых из области усов, из ноздрей, верхней части верхней губы ученые Курчатовского института обнаружили остатки смолы хвойных деревьев, гипса и минеральных красителей. Вероятно, волосы, борода и усы были покрыты краской коричневого цвета. На внутренней части скульптуры найдены следы свинцового крепления, что говорит о том, что она, возможно, использовалась как корабельное украшение», – сообщили сотрудники Института археологии РАН.

Голова принадлежала скульптуре греческого божества, предположительно, Зевса или Посейдона. Ученые считают, что она могла быть изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии в V веке до н.э. в эпоху греко-персидских войн (500 – 449 гг. до н. э.). Вероятнее всего, голову сделали методом оттиска с матрицы, уже после этого мастер гравировкой по сырой глине изобразил волосы и бороду.

Напомним, что в марте 2017 года археологи при исследовании района строительства Крымского моста в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун обнаружили крупный фрагмент античной терракотовой скульптуры – предположительно, изображение головы древнегреческого божества. 

По словам начальника подводного отряда Института археологии РАН Сергея Ольховского, находка является уникальной для Северного Причерноморья, найти её аналоги пока не удавалось.

Источник: Портал Информер

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