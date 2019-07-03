Российский Дед Мороз остался без дома

3 июля 2019     18
Российский Дед Мороз остался без дома

Государственный проект передали частному лицу, а бессменного директора комплекса уволили. Вместе с руководителем с предприятия ушли почти полсотни сотрудников. Как сообщает ИА «Север-информ», решение о ликвидации «Культурно-просветительского центра «Дом Деда Мороза» приняли в начале 2019 года. 

Резиденция Деда Мороза в Вологодской области

Предполагалось, что сотрудников развлекательного комплекса уволят с выходным пособием и компенсацией за отпуск, а затем примут в новое АО «Дед Мороз», но практически всех сотрудников сразу же уволили.

Бывший руководитель «Дома Деда Мороза» Вера Воробьева написала письмо губернатору Вологодской области Олегу Васильеву с просьбой «остановить беспредел в департаменте культуры и туризма».–>

Воробьева утверждает, что «Дом Деда Мороза» передают под контроль фирмы депутата Законодательного собрания ВологодчиныТатьяны Муромцевой.

Олег Васильев ответил Воробьевой, что оснований для беспокойства у нее нет — сотрудников трудоустроят на новом предприятии. Какую позицию в конфликте занимает Дед Мороз, не сообщается.

Источник: Портал Информер

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