Российский Дед Мороз остался без дома

Государственный проект передали частному лицу, а бессменного директора комплекса уволили. Вместе с руководителем с предприятия ушли почти полсотни сотрудников. Как сообщает ИА «Север-информ», решение о ликвидации «Культурно-просветительского центра «Дом Деда Мороза» приняли в начале 2019 года.

Резиденция Деда Мороза в Вологодской области

Предполагалось, что сотрудников развлекательного комплекса уволят с выходным пособием и компенсацией за отпуск, а затем примут в новое АО «Дед Мороз», но практически всех сотрудников сразу же уволили.

Бывший руководитель «Дома Деда Мороза» Вера Воробьева написала письмо губернатору Вологодской области Олегу Васильеву с просьбой «остановить беспредел в департаменте культуры и туризма».–>

Воробьева утверждает, что «Дом Деда Мороза» передают под контроль фирмы депутата Законодательного собрания ВологодчиныТатьяны Муромцевой.

Олег Васильев ответил Воробьевой, что оснований для беспокойства у нее нет — сотрудников трудоустроят на новом предприятии. Какую позицию в конфликте занимает Дед Мороз, не сообщается.