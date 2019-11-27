Российский депутат заставил Apple считать Крым российским

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что после его встречи с представителем Apple в России ошибка в приложении “Погода” устранена – теперь Крым в этом сервисе отображается как российская территория. Об этом сообщает агентство РИА “Новости”.

Проблемой отображения территориальной принадлежности Крыма в разных сервисах занимаются на высоком уровне.

Так, ранее глава другого комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщал, что проблемы с картами американской корпорации Apple, производящей персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, программное обеспечение, были в целом устранены за исключением лишь одной проблемы в сервисе “Погода”, где крымские города отображались без указания государственной принадлежности.

Теперь Василий Пискарев сообщил, что и эта проблема устранена.

По его словам, комитет будет и дальше контролировать вопрос отображения Крыма, в том числе в сервисах Apple, чтобы не произошло “возврата назад”.

При этом он не считает ситуацию политической: “Учитывая, что Apple – коммерческая организация, сложно привязать ее именно к политической акции“.

Полгода назад украинские СМИ сообщали, что корпорация Apple не отображает территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях (карты и другие) и в этой стране, называя это “странным решением”.







Среда, 27 ноября 2019 г. 190

Источник: Портал Информер