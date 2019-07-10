Российский корабль «вмешался» в учения НАТО

Сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» зашел в закрытую зону в акватории Черного моря, где проводятся совместные учения Украины и США Sea Breeze 2019. Об этом сообщает ВМС Украины на своей странице в Facebook.
«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ “Сметливый” около 8:00 утра 10.07.2019, провоцируя опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район», — говорится в сообщении.
По словам ВМС Украины, российский корабль не отвечал на запросы с украинского фрегата «Гетман Сагайдачный».
В сообщении подчеркивается, что Россия показала свое «пренебрежение нормами международного морского права».
Учения Sea Breeze 2019 проходят в северо-западной части Черного моря с 1 по 12 июля. В этом году в них участвуют три тысячи военнослужащих из 19 стран, а также 32 корабля и 24 самолета. Ранее российское Министерство иностранных дел оценило идею проведения совместного учения Украины и США в Черном море как опасную.
Источник: Портал Информер
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