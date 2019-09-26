Российский миллиардер не спеша и без охраны прогулялся по набережной российского курорта (ВИДЕО)

Бизнесмен Роман Абрамович, занимающий десятую строчку в отечественном рейтинге самых богатых бизнесменов по версии журнала Forbes и являющийся владельцем футбольного клуба «Челси», посетил Кубань. Об этом пишет издание «Версии».

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Абрамовича заметили на улице в Геленджике в компании губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Глава региона и крупный бизнесмен не спеша прогуливаются по вечернему городу, причем камера не запечатлела охранников, которые обычно сопровождают персон такого масштаба и на официальных мероприятиях, и в повседневной жизни.

Неформальная одежда Абрамовича и Кондратьева, их дружеское общение и неспешный шаг свидетельствует о том, что они просто гуляют по набережной среди других отдыхающих.

В идеале именно таким образом и должно выглядеть настоящее гостеприимство со стороны региональных властей по отношению к гостям подобного уровня: губернатор лично встречает крупного бизнесмена и устраивает ему неофициальную прогулку по курортному городу.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 67

Источник: Портал Информер