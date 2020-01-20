Российский миллиардер Олег Дерипаска завел свой telegram-канал

В своем первом посте бизнесмен написал, что за жизнью в Telegram следит уже давно, но из любопытства решил завести свой канал, чтобы сформулировать собственное мнение об актуальных событиях и получить обратную связь.

При этом миллиардер признался, что вести канал ему частично поможет его пресс-служба, однако опубликованные мысли и истории будут принадлежать исключительно самому владельцу.

Второй пост Дерипаски посвящен Всемирному экономическому форуму в Давосе.

«Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию», — написал бизнесмен.

Источник: Портал Информер