Российский миллиардер Олег Дерипаска завел свой telegram-канал

20 января 2020     13
Российский миллиардер Олег Дерипаска завел свой telegram-канал

В своем первом посте бизнесмен написал, что за жизнью в Telegram следит уже давно, но из любопытства решил завести свой канал, чтобы сформулировать собственное мнение об актуальных событиях и получить обратную связь.

При этом миллиардер признался, что вести канал ему частично поможет его пресс-служба, однако опубликованные мысли и истории будут принадлежать исключительно самому владельцу.

Второй пост Дерипаски посвящен Всемирному экономическому форуму в Давосе.

«Ряд медиа уже успели сообщить о моих планах посетить форум в этом году, поэтому здесь и сейчас лишь остается подтвердить эту информацию», — написал бизнесмен.

 

Источник: Портал Информер

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