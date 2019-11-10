Российский миллиардер «расплакался», из-за возвращения Крыма в состав России

Экс-владелец группы «Связной» Максим Ноготков рассказал, что считает присоединение Крыма причиной краха своей бизнес-империи из-за последующей девальвации рубля. Об этом он признался в интервью уральскому миллиардеру и блогеру Игорю Рыбакову.

По словам бывшего миллиардера, из-за возвращения полуострова в состав России он с семьей был вынужден перебраться в Калифорнию.

«Я как русский человек чувствовал и до сих пор чувствую себя сопричастным к тем решениям, которые были приняты по Крыму»,- приводит слова Ноготкова Forbes.

Также к причинам провала своего дела Ноготков назвал и арест основного акционера АФК «Системы» Владимира Евтушенкова, которому он планировал продать долю в бизнесе, а также неудачные переговоры об объединении активов с миллиардером Михаилом Прохоровым и войну за точки продаж с «Евросетью».

Напомним, бизнес, из которого выросла группа «Связной», Ноготков создал будучи студентом — в середине 1990-х годов. Помимо сети салонов сотовой связи основу бизнеса составляли одноименный банк и ювелирные магазины Pandora. В 2012 году Ноготков впервые стал долларовым миллиардером. Пять лет назад Максим Ноготков, чье состояние Forbes оценивал в $1,3 млрд, потерял созданную им группу компаний «Связной» и улетел из Москвы в Сан-Франциско. После этого сеть «Связной» отошла группе Solvers Олега Малиса, одноименный банк лишился лицензии, а проект Enter прекратил существование.







Воскресенье, 10 ноября 2019 г. 1871

Источник: Портал Информер