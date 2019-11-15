Российский премьер Дмитрий Медведев подписал документ о запрете посуточной аренды квартир

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.

Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации. Уточняется, что данная поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок, однако в этом случае съемщик обязан зарегистрироваться по месту пребывания.

Помимо этого, в жилых помещениях запрещается размещать промышленные предприятия, а также осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях. Отмечается, что квартиры можно применять для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что это не нарушает права других людей.

Между тем, ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук уже заявил, что запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота.

«По Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды», – отметил он.

Он также отметил, что несмотря на то, что автор законопроекта о запрете хостелов, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская называла посуточную аренду «гостиничными услугами», в законодательном определении термина ничего такого нет.

Формально Гражданский кодекс гарантирует краткосрочную аренду только если заключен договор найма, с которого потом надо заплатить налоги. Но если договора нет, то претензии к владельцу могут возникнуть прежде всего у налоговой службы — о запрете на аренду речь, опять же, не идет.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер