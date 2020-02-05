Российский производитель сыра хочет переехать в Беларусь

5 февраля 2020     17
Российский производитель сыра хочет переехать в Беларусь

Российский производитель плавленого сыра «Карат» заявил, что переедет в Белоруссию и перенесет туда часть производственных мощностей в случае, если летом нынешнего года в России ужесточится законодательство. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о законе об обязательной маркировке молочной продукции, который должен вступить в силу 1 июня.

Согласно ему, отдельные виды продукции, среди которых плавленые сыры, необходимо будет маркировать штрих-кодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках разработанной Россельхознадзором системы «Меркурий».

Изначально компаниям предлагалось предоставить возможность выбрать один из двух вариантов.

Однако впоследствии оба они стали обязательными для нанесения. Некоторые производители, в числе которых «Карат», указывали на необходимость нести дополнительные расходы на маркировку, из-за которых снизится рентабельность.

По словам главы «Карата» Евгения Гребнева, перенести могут линии по производству творожных сыров Violette. Модернизировать действующие российские мощности при этом не получится по техническим соображениям.



Среда, 5 февраля 2020 г. 2

Источник: Портал Информер

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