Российский прокурор убил свою жену и закопал ее труп в огороде

В Северной Осетии экс-прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на территории его домовладения трупа своей гражданской супруги Ирины Боженко.

Чельдиев рассказал, что между ними произошел конфликт, во время которого он нанес женщине удар по голове и проломил череп. По словам Чельдиева, после этого он закопал тело погибшей в небольшой куче мусора на своем дачном участке.

Чельдиева задержали, возбуждено дело по статье УК РФ “Убийство”. 14 февраля суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшей женщины приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на подозрительный холмик в углу участка, который явно выделялся из общего пейзажа. В тот момент мужчина заявил, что там лежит труп его жены.

Вместе с тем он рассказал, что женщина разбила голову и погибла в результате неудачного падения.

Игорь Чельдиев занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 140

Источник: Портал Информер