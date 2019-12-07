Российский спортсмен заявил, что работать после 60 лет - это гробить здоровье

7 декабря 2019     11
Российский спортсмен заявил, что работать после 60 лет - это гробить здоровье

Решение продолжить работать после 60 лет приведет к многочисленным проблемам в здоровье человека. Об этом заявил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Фокичев.

Он опроверг заявление олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, которая назвала повышение пенсионного возраста стимулом быть здоровее.

«Продуктивный возраст человека — до 60 лет. Ну, во всяком случае, у мужчин. И я думаю, люди в таком возрасте уже заслуживают выйти на пенсию и получать что-то от государства. Никаким образом повышение пенсионного возраста не связано со стимулом быть здоровее. Когда ты работаешь на полную катушку, организм изнашивается — как и любой механизм», — сказал журналистам Сергей Фокичев.

По его мнению, заявление Светланы Журовой странно еще и потому, что как профессиональный спортсмен она знает, что профессиональный спорт отнимает здоровье. Поэтому слишком долгая работа спортсменом только навредит здоровью — и это относится к любой профессии.

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Журова заявила, что ее 65-летние знакомые умоляют о повышении пенсионного возраста, так как готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу. При этом, она не смогла назвать ни одной фамилии этих знакомых.

 



Суббота, 7 декабря 2019 г. 11

Источник: Портал Информер

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