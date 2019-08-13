Российский СУ-27 отогнал истребитель НАТО F-18 от самолета Сергея Шойгу (ВИДЕО)

Во время следования над нейтральными водами Балтики к борту министра обороны России Сергея Шойгу пытался приблизиться истребитель Североатлантического альянса.
Истребители морской авиации Балтийского флота Су-27, сопровождавшие самолёт главы военного ведомства, не позволили НАТОвскому F-18 подойти близко, оттеснив его.
Об этом сообщили корреспонденты, находящиеся на борту самолета вместе с Сергеем Шойгу. Также были распространены соответствующие кадры работы российских лётчиков и момент, когда истребители Су-27 оттесняют F-18.
Вторник, 13 августа 2019 г. 702
Источник: Портал Информер