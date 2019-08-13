Российский СУ-27 отогнал истребитель НАТО F-18 от самолета Сергея Шойгу (ВИДЕО)

Об этом сообщили корреспонденты, находящиеся на борту самолета вместе с Сергеем Шойгу. Также были распространены соответствующие кадры работы российских лётчиков и момент, когда истребители Су-27 оттесняют F-18.

Истребители морской авиации Балтийского флота Су-27, сопровождавшие самолёт главы военного ведомства, не позволили НАТОвскому F-18 подойти близко, оттеснив его.

Во время следования над нейтральными водами Балтики к борту министра обороны России Сергея Шойгу пытался приблизиться истребитель Североатлантического альянса.

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