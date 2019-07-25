Российский танкер захвачен в рамках грязной игры против Зеленского?

Задержание украинскими силовиками российского танкера по обвинению в перекрытии прохода через Керченский пролив для кораблей ВМС Украины – следствие внутренних игр в СБУ, где высокопоставленные офицеры опасаются отставок после смены власти на Украине и пытаются доказать свою значимость. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил экс-депутат Верховной Рады севастополец Вадим Колесниченко.

«Танкер, если его остановили поперек пролива, то это делали службы капитана порта. А капитан судна обязан исполнять все действия и приказы лоцмана и капитана порта. Потому вины его здесь никакой нет. Это главное.

А второе – сотрудникам СБУ нужно сохранить свои рабочие места, поэтому, как всегда, перед сменой власти демонстрируется задержание шпионов, разведчиков, террористов и прочее, чтобы поддержать свою значимость и обосновать затраты тех денег, которые были потрачены.

К сожалению, на Украине с новым президентом не меняется военная риторика, а отношения продолжают обостряться. В ближайшее время, очевидно, мы будем видеть очередной виток напряженности», – заявил Колесниченко.

Как сообщил источник Интерфакса, на борту российского танкера NEYMA, который был захвачен СБУ, находится экипаж из 15 граждан Российской Федерации.

Напомним, что в МИД РФ уже заявили, что не оставят произошедшее без последствий.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — заявили в МИД РФ.