Российский Forbes впервые представил рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта

22 октября 2019     19
Российский Forbes впервые представил рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта

Российский Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта. В него вошли киберспортсмены, менеджеры, владельцы команд и другие представители индустрии.

Так как российский рынок киберспорта сильно интегрирован с украинским, то в рейтинг вошли представители обеих стран. На первом месте – игрок в Dota 2, участник рейтинга 30 самых перспективных россиян журнала Forbes Роман Ramzes Кушнарев. В этом сентябре он перешел из российской команды Virtus.pro в американскую Evil Geniuses за сумму, с учетом бонусов составившую $250–300 тыс.,— для игроков в Dota 2 это один из самых высоких показателей. Всего же за карьеру, согласно оценке Esports Earnings, он заработал $1,7 млн призовых.

Топ-5 рейтинга:

Роман Ramzes Кушнарев — игрок в Dota 2; Александр S1mple Костылев — игрок в Counter-Strike: Global Offensive; Виталий V1lat Волочай — киберспортивный комментатор; Александр Кохановский — основатель украинскои команды Natus Vincere, сооснователь холдинга ESForce; Алишер Усманов — инвестор холдинга ESForce.



Вторник, 22 октября 2019 г. 645

Источник: Портал Информер

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