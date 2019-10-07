Российским губернаторам можно плакать, чтобы выиграть выборы

7 октября 2019     12
Российским губернаторам можно плакать, чтобы выиграть выборы

Российским губернаторам разрешили плакать, для того чтобы выиграть выборы. Об этом в администрации президента рассказали на семинарах для политтехнологов, работавших на выборах в 2019 году.

В качестве примера привели врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, который возглавил регион, в том числе, благодаря «новой искренности» — слезам на публике.«Надо больше работать в соцсетях, больше работать с народом — условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — цитирует газета «Ведомости» один из источников, знакомых с ситуацией в администрации президента.

При этом обсуждались «неудачные» для власти итоги, например, выборы в Мосгордуму.«В Москве большое число деятелей культуры, которые лояльны власти, их можно было выдвинуть, и они могли бы пройти за счет своей известности», — рассказал собеседник и подчеркнул, что идея выдвигать самовыдвиженцев вместо представителей «Единой России» была провальной.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 17

Источник: Портал Информер

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