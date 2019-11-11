Российским губернаторам напомнили о правиле «трех акций»

Как сообщил политотделу редакции “ИНФОРМЕРа” хорошо осведомленный московский источник, в Администрации президента жестко поставлен вопрос об ответственности региональных властей за политическую стерильность в регионах.

“Речь идет о неукоснительном соблюдении правила трех акций. Если в течение года в регионе происходят три массовые акции, вносится вопрос об отставке губернатора. При этом не имеют значения причины, по которым эти акции состоялись. Главное, это сам факт проведения массовых акций и количество участников”, – отметил наш источник.

Он также напомнил, что этот принцип был введен еще при Владимире Володине в 2011 году после массовых демонстраций на Болотной площади в Москве, но при Сергее Кириенко региональные чиновники “расслабились и позабыли”.

“Теперь им вновь напомнили, а также предупредили о персональной ответственности”, – отметил наш источник и добавил, что в рамках курса на либерализацию будет также упрощен разрешительный режим на проведение массовых акций и демонстраций.

“Как будут выходить из этого положения региональные вожди, не совсем понятно. Ведь, с одной стороны происходит либерализация разрешительной системы, а с другой – повышается ответственность за проведении демонстраций и акций”, – заметил источник.

“Но логика в этом есть, она железная. В рамках трансфера власти и с целью недопущения возникновения даже самой угрозы раскола страны, особый упор делается на стабильность на местах.

И в этих условиях проходит своеобразный кастинг региональных губернаторов. Кого из них возьмут в обновленную Россию, а кого оставят за бортом”, – отметил источник.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время принят ряд важных законов, которые ужесточают борьбу с преступностью и, прежде всего, с организованной.

“Не секрет, что воры в законе внесли свою долю в дело развала СССР. Старые ошибки хорошо проанализированы и учтены. Поэтому, задолго до начала процедуры трансфера, криминал будет жестко зачищен. И прессовка воров в законе — это только начало”, – сказал источник.

Он также заявил, что особое внимание будет уделяться и борьбе с проявлениями национализма, расизма и терроризма.

“С этой публикой будут работать предельно жестко, невзирая на национальность и связи в верхах”, – заявил источник.

Между тем, уже сегодня в своем поздравлении сотрудникам полиции по случаю профессионального праздника Владимир Путин обратил внимание на борьбу с терроризмом и экстремизмом.

“Ваш долг — жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество”,- сказал, обращаясь к сотрудникам МВД, президент России.

Наш источник также обратил внимание на слова главы государства о том, что сотрудникам МВД необходимо вести “честный, прямой диалог с гражданским обществом” и “действовать решительно и целеустремленно” в отношении коррупции, организованной преступности и наркоторговли, а также с миграционными нарушениями, борьба с которыми поможет развитию бизнеса и туризма.

“В принципе, все маркеры и реперные точки расставлены четко и ясно, касаются они наиболее болевых точек нашего общества”, – отметил наш источник.

Мы поинтересовались у него, означает ли возвращение к правилу трех акций то, что главный севастопольский бузотер Алексей Чалый получит неограниченное влияние на врио губернатора Михаила Развожаева.

“Конечно же, это играет на руку Чалому, который будет использовать любые рычаги для давления вашего губернатора. Но не стоит забывать и о том, что это правило (трех акций) может сыграть дурную шутку и с самим Чалым. Он, конечно же, может снести Развожаева, раскачав ситуацию в городе, но прекрасно понимает, что в этом случае Кремль даст добро на нулевой сценарий, согласно которому будет зачищено все политическое и бизнесовое поле Севастополя”, – заявил наш источник.

“Поэтому, если Чалый и будет раскачивать ситуацию, то силами своей пехоты в лице общественников, блогеров и прочей незатейливой публики”, — уточнил информатор.

“Насколько мне известно, в приватных беседах и в Москве, и с Развожаевым, Чалый уже открестился от наиболее буйных своих сторонников, сославшись на их абсолютную невменяемость. Спасет ли его это отмазка, в случае массовых акций, – вопрос спорный. Но подушку безопасности под себя он уже положил”, – резюмировал источник.

Источник: Портал Информер