Российским учителям разрешили сниматься в купальниках

28 августа 2019     20
Российским учителям разрешили сниматься в купальниках

Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей. Об этом сообщают «Известия».

В новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете.

Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе.

Речь о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д.

Таким образом получается, что, например, публикация фото в купальнике для педагогов не запрещена.

Напомним, что ранее в российских школах произошла череда скандалов, связанных с такими инцидентами. Например, в марте учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике, что не понравилось руководству учебного заведения. 


Среда, 28 августа 2019 г. 450

Источник: Портал Информер

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