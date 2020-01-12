Российским школьникам перестанут ставить оценки

Вскоре российские школы получат возможность ставить «зачет» вместо оценок по некоторым предметам.

В частности, перестанут оценивать такие предметы, как физкультура, ИЗО и музыка, пишет «Российская газета».

Как заявила министр просвещения Ольга Васильева, это станет возможным благодаря новому порядку выдачи аттестатов. Сейчас в них используется пятибалльная система, которая, по словам министра, не всегда уместна.

«Неверно ставить ребенку «три» по музыке только потому, что у него нет музыкального слуха», – заявила ВасильеваОбновленные стандарты общего образования уже одобрены и станут обязательными с 1 сентября 2020 года.







Воскресенье, 12 января 2020 г. 404

Источник: Портал Информер