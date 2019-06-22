Владимир Жириновский предложил предоставить российское гражданство всем гражданам Грузии. Об этом он написал в своем на телеграмм-канале.

“Дать быстро российское гражданство всем жителям Грузии, кто этого попросит”, – заявил Жириновский.

Он также предложить не ездить в Грузию на отдых и не платить деньги в казну государства, которое не уважает Россию. При это он напомнил, что какие бы политические силы не курировали эти дебоши их руками и голосами все равно являются простые грузины.

Беспорядки в Тбилиси–>

Напомним, что вечером 21 июня Владимир Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии. Президент также подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Документ вступает в силу с 8 июля.

Туроператорам на время запрета полетов также рекомендуется не продавать путевки из России в Грузию.

Указ президента получил название «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Он предусматривает следующие меры:

— Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии;

— Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего Указа, воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии;

— Правительству Российской Федерации:

принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа;

— Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию.

Эти решения были приняты на фоне антироссийских беспорядков в Тбилиси, которые идут уже третий день подряд.