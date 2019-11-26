Российское здравоохранение, похоже, уже ничего не спасёт

26 ноября 2019     16
Российское здравоохранение, похоже, уже ничего не спасёт

Очередная реформа здравоохранения оказалась ошибкой. Оптимизация медицины как ураган пронеслась по всей стране: повсеместно закрывали медучреждения и сокращали персонал. В погоне за экономией чиновники забыли о людях. Напоминать пришлось президенту.

По экспертным оценкам, до 30% жителей нашей страны сегодня предпочитают по возможности вообще не обращаться в государственные медучреждения. Минувшим летом бедственное положение в сфере здравоохранения констатировал и президент Владимир Путин.

Президент назвал нынешнюю ситуацию в медицине провалом, после чего поручил правительству к 1 октября представить предложения по её улучшению.

Очевидно, результатом выполнения этих поручений явились сделанные в унисон с президентом недавние заявления министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Татьяны Голиковой. Обе чиновницы заявили о неудачно проведённой оптимизации, после чего тут же заговорили о необходимости модернизации.

«Тема не решалась годами», – констатировала Вероника Скворцова, занимающая пост профильного министерства аж с мая 2012 года.

Казалось бы, после такого должны были бы последовать громкие кадровые перестановки. 

Но вместо этого на заседании госсовета было принято решение выделить в 2020–2024 годах 550 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.

А осваивать эти средства предстоит уже показавшим себя в деле всё тем же Татьяне Голиковой и Веронике Скворцовой.

Напомним, что свой управленческий и административный гений в сфере здравоохранения г-жа Голикова уже не раз успела всем продемонстрировать, будучи главой Министерства здравоохранения и социального развития с 2007 по 2012 год. Потому весьма грустной иронией выглядят сегодняшние новости о том, что как раз под патронажем Голиковой, продолжающей курировать социальную сферу уже в кресле вице-премьера, и будет проходить реформа первичного звена.

Вряд ли в правительстве знают, а вот простым россиянам хорошо известно, как в 2010 году Татьяна Голикова со всей страстью уже отреформировала часть этого самого «первичного звена» – службу скорой помощи.

Именно с подачи Голиковой тогда было введено разделение службы на «скорую» и «неотложную» помощь. Одновременно было принято решение сэкономить на врачах, заменив их парамедиками.

Провальные реформы здравоохранения последних лет уже привели к тому, что в некоторых населённых пунктах медиков не осталось вовсе. Так, по данным Центра экономических и политических реформ, в стране насчитывается как минимум 17,5 тыс. населённых пунктов, где медицинской инфраструктуры нет вообще.

А это 11,3% от общего числа заселённых городов, посёлков и сёл. Нехватку медицинских кадров констатировал и Владимир Путин, заявивший, что стране не хватает 25 тыс. врачей и более 100 тыс. специалистов среднего звена.

Если сейчас бросить все силы на подготовку кадров и выстроить доступную населению систему здравоохранения, в течение 10 лет мы сможем улучшить ситуацию.

Обострение произошло после 2012 года в связи с подписанием указов президента о повышении зарплаты. Чтобы выполнить указ, нужно было сократить часть врачей. Поначалу это казалось шуткой, но в итоге оказалось, что всё правда.

В том же 2012 году помимо врачей решено было оптимизировать и больницы. Заморачиваться с повышением эффективности в Минздраве не стали, решив попросту сократить количество больниц. Было решено сокращать койки, а амбулаторную помощь при этом не усилив.

На этом фоне совершенным издевательством выглядят нынешние заявления Вероники Скворцовой, сетующей, что в поликлиниках не была проведена модернизация.

«Системно медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов», – заявила министр.

Но главная проблема заключается в том, что сегодня у нас в стране, по сути, отсутствует сама система здравоохранения. Действующая нормативная база составлена таким образом, что региональные минздравы де-факто не подчиняются федеральному центру. Так что, даже если представить невозможное и допустить, что очередная программа по модернизации будет выполняться с фантастическим усердием и добросовестностью, никакого практического результата это всё равно не даст.

Региональные минздравы не встроены в систему. На местах министры здравоохранения назначаются губернаторами. Взять, например, систему лекарственного обеспечения. Как недавно выяснилось, у федерального министерства вообще нет данных о том, что происходит в регионах.

В результате в каждом субъекте Федерации сегодня действует своя система здравоохранения. Потому везде разные стандарты, разное оборудование, по-разному отстроена логистика. Получается, что люди из Севастополя едут в Краснодар за гемодиализом, потому что там он доступен, а в Москву – за орфанными препаратами, потому что в регионах они дорогие, а льготных не дождаться. И такая «пациентская миграция» уже стала почти нормой. Просто собрать всё это в единую систему – это уже само по себе проблема и работа на несколько лет.

Единственное, в чём можно не сомневаться, так это в том, что нынешние чиновники точно за эту работу даже приниматься не станут. Да и зачем, если из бюджета уже были выделенные новые миллиарды на очередные псевдореформы.

Остаётся разве что понадеяться, чтобы хуже не сделали. Но, учитывая богатый опыт безуспешных реформ Татьяны Голиковой и Вероники Скворцовой, можно предположить однозначно: развалят.

Источник: Портал Информер

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