Российское здравоохранение, похоже, уже ничего не спасёт

Очередная реформа здравоохранения оказалась ошибкой. Оптимизация медицины как ураган пронеслась по всей стране: повсеместно закрывали медучреждения и сокращали персонал. В погоне за экономией чиновники забыли о людях. Напоминать пришлось президенту.

По экспертным оценкам, до 30% жителей нашей страны сегодня предпочитают по возможности вообще не обращаться в государственные медучреждения. Минувшим летом бедственное положение в сфере здравоохранения констатировал и президент Владимир Путин.

Президент назвал нынешнюю ситуацию в медицине провалом, после чего поручил правительству к 1 октября представить предложения по её улучшению.

Очевидно, результатом выполнения этих поручений явились сделанные в унисон с президентом недавние заявления министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Татьяны Голиковой. Обе чиновницы заявили о неудачно проведённой оптимизации, после чего тут же заговорили о необходимости модернизации.

«Тема не решалась годами», – констатировала Вероника Скворцова, занимающая пост профильного министерства аж с мая 2012 года.

Казалось бы, после такого должны были бы последовать громкие кадровые перестановки.

Но вместо этого на заседании госсовета было принято решение выделить в 2020–2024 годах 550 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.

А осваивать эти средства предстоит уже показавшим себя в деле всё тем же Татьяне Голиковой и Веронике Скворцовой.

Напомним, что свой управленческий и административный гений в сфере здравоохранения г-жа Голикова уже не раз успела всем продемонстрировать, будучи главой Министерства здравоохранения и социального развития с 2007 по 2012 год. Потому весьма грустной иронией выглядят сегодняшние новости о том, что как раз под патронажем Голиковой, продолжающей курировать социальную сферу уже в кресле вице-премьера, и будет проходить реформа первичного звена.

Вряд ли в правительстве знают, а вот простым россиянам хорошо известно, как в 2010 году Татьяна Голикова со всей страстью уже отреформировала часть этого самого «первичного звена» – службу скорой помощи.

Именно с подачи Голиковой тогда было введено разделение службы на «скорую» и «неотложную» помощь. Одновременно было принято решение сэкономить на врачах, заменив их парамедиками.

Провальные реформы здравоохранения последних лет уже привели к тому, что в некоторых населённых пунктах медиков не осталось вовсе. Так, по данным Центра экономических и политических реформ, в стране насчитывается как минимум 17,5 тыс. населённых пунктов, где медицинской инфраструктуры нет вообще.

А это 11,3% от общего числа заселённых городов, посёлков и сёл. Нехватку медицинских кадров констатировал и Владимир Путин, заявивший, что стране не хватает 25 тыс. врачей и более 100 тыс. специалистов среднего звена.

Если сейчас бросить все силы на подготовку кадров и выстроить доступную населению систему здравоохранения, в течение 10 лет мы сможем улучшить ситуацию.

Обострение произошло после 2012 года в связи с подписанием указов президента о повышении зарплаты. Чтобы выполнить указ, нужно было сократить часть врачей. Поначалу это казалось шуткой, но в итоге оказалось, что всё правда.

В том же 2012 году помимо врачей решено было оптимизировать и больницы. Заморачиваться с повышением эффективности в Минздраве не стали, решив попросту сократить количество больниц. Было решено сокращать койки, а амбулаторную помощь при этом не усилив.

На этом фоне совершенным издевательством выглядят нынешние заявления Вероники Скворцовой, сетующей, что в поликлиниках не была проведена модернизация.

«Системно медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов», – заявила министр.

Но главная проблема заключается в том, что сегодня у нас в стране, по сути, отсутствует сама система здравоохранения. Действующая нормативная база составлена таким образом, что региональные минздравы де-факто не подчиняются федеральному центру. Так что, даже если представить невозможное и допустить, что очередная программа по модернизации будет выполняться с фантастическим усердием и добросовестностью, никакого практического результата это всё равно не даст.

Региональные минздравы не встроены в систему. На местах министры здравоохранения назначаются губернаторами. Взять, например, систему лекарственного обеспечения. Как недавно выяснилось, у федерального министерства вообще нет данных о том, что происходит в регионах.

В результате в каждом субъекте Федерации сегодня действует своя система здравоохранения. Потому везде разные стандарты, разное оборудование, по-разному отстроена логистика. Получается, что люди из Севастополя едут в Краснодар за гемодиализом, потому что там он доступен, а в Москву – за орфанными препаратами, потому что в регионах они дорогие, а льготных не дождаться. И такая «пациентская миграция» уже стала почти нормой. Просто собрать всё это в единую систему – это уже само по себе проблема и работа на несколько лет.

Единственное, в чём можно не сомневаться, так это в том, что нынешние чиновники точно за эту работу даже приниматься не станут. Да и зачем, если из бюджета уже были выделенные новые миллиарды на очередные псевдореформы.

Остаётся разве что понадеяться, чтобы хуже не сделали. Но, учитывая богатый опыт безуспешных реформ Татьяны Голиковой и Вероники Скворцовой, можно предположить однозначно: развалят.

Источник: Портал Информер