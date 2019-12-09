Россию на четыре года отстранили от мирового спорта

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении спортивных санкций в отношении России. В частности, в исполкоме организации признали российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

Также исполком WADA на четыре года лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.

Решение по участию сборной России в Евро-2020 в УЕФА еще не огласили.

Россия лишена принимать чемпионаты мира и участвовать в выборах для получения права на их проведение, российские спортсмены не смогут выступать на крупных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и мировых первенствах.

Таким образом, на летней Олимпиаде-2020 делегация России снова может выступить под флагом олимпийского движения (то есть без флага и символики своей страны). Кроме того, российским госслужащим запрещено посещать международные спортивные соревнования.

У России должно быть отозвано ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований в случаях, где это возможно, также Россия не сможет подавать заявку на проведение Олимпиады в 2032 году.

Кроме того, РУСАДА должно оплатить все расходы WADA при расследовании дела о манипуляции данными, а также выплатить штраф — 10% дохода в 2019 году или $100 тыс.

Президент WADA Крэйг Риди прокомментировал заседание Исполкома WADA, на котором решается вопрос соответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу. Также там обсудят возможное отстранение России от крупных международных турниров на четыре года.

По словам Риди, были предоставлены “очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место”.

Он добавил, что некоторые были произведены почти одновременно с тем, как представители WADA были в Московской лаборатории в январе 2019 года.

У России на обжалование вердикта есть 21 день.

Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской лаборатории по допинг-контролю российских спортсменов за 2012-2015 годы. Комиссия организации пришла к выводу, что в базу данных вносились изменения.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 195

Источник: Портал Информер