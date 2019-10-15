Россиянам станет выгодно сидеть в СИЗО

15 октября 2019     18
Россиянам станет выгодно сидеть в СИЗО

В России хотят повысить верхнюю планку суточной компенсации за ошибочное нахождение в СИЗО с 3 до 15 тысяч рублей.

С этой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они планируют представить на рассмотрение парламента пакет поправок в Гражданский кодекс РФ в части введения компенсационных тарифов пострадавшим от судебных и следственных ошибок.

Депутаты предусмотрели три возможных уровня тарифов в зависимости от степени нанесенного морального вреда гражданину. Первый –  1 тысяча рублей за сутки, применяется он в случае, если гражданину лишь предъявили несправедливое обвинение, но не успели даже назначить запрет на выезд.

Второй –  оценили в 5 тысяч рублей. Этот тариф будет применяться для тех, кому была вынесена подписка о запрете выезда из населенного пункта, страны или был назначен домашний арест.

Третий – оценен в 15 тысяч рублей за каждые сутки, проведенные в СИЗО по ошибке суда или следствия.

В поправках депутаты отметили, что все три уровня могут компоноваться в зависимости от материалов дела. Моральный вред будет рассчитываться из общей суммы по всем трем тарифам.

Однако, по словам экспертов, депутаты забыли назначить тарификацию дням, когда гражданин находится в подвешенном состоянии – задержан, но санкция не применена.

Правительство поправки депутатов не поддержало, но документ все равно будет вынесен на повестку дня одного из заседаний в Госдуме.

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Вторник, 15 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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