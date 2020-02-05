Россиянам, эвакуированным из китайского города Ухань, запретили выходить из номеров

5 февраля 2020     11
Россиянам, эвакуированным из китайского города Ухань, запретили выходить из номеров

Россиянам, эвакуированным из китайского города Ухань в Тюменскую область из-за вспышки коронавируса, запретили выходить из номеров в реабилитационном центре. В противном случае им грозит продление карантина.

«Разместили в номера по три человека. Сказали, что, если кто-то будет выходить, добавят еще 14 дней карантина», — рассказала «Интерфаксу» прибывшая из Уханя россиянка Юлия Дерешко.

По ее словам, в реабилитационном центре всем прибывшим из Китая выдали пижамы и забрали личные вещи на дезинфекцию. Еду эвакуированным россиянам будут приносить в номер. Пока никаких медицинских обследований не проводилось.

Справка:

Власти РФ выбрали карантинной зоной Тюменскую область, назвав ее наиболее подготовленным регионом. Россияне были доставлены в тюменский реабилитационный центр, где они во время карантина проведут две недели.
Реабилитационный центр расположен в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вокруг центра будут дежурить бойцы Росгвардии. По ее словам, внутри учреждения созданы все условия, чтобы вирус не распространился. Она также отметила, что в здании будут отдельные закрытые номера для одного или двух человек со всеми удобствами.



Среда, 5 февраля 2020 г. 169

Источник: Портал Информер

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