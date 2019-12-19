Россияне берут микрокредиты, чтобы достойно встретить Новый год

Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и развлечения в январские праздники. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

«В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% — на новогодний стол, 10% — на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% — на другие нужды, среди которых — покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее», — сообщили эксперты.

Напомним, что традиционно в декабре среди заемщиков возрастает спрос на займы, которые они планируют потратить на праздники. При этом рост рынок микрофинансирования начинает фиксировать во второй декаде месяца в пик подготовки к праздникам — именно за этот период, по предварительным прогнозам, россияне оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов — 1,7−1,8 миллиона на общую сумму 18 миллиардов рублей.

«Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33−34 миллиарда рублей против 2,8 миллиона в декабре 2018 года на сумму 30−31 миллиард рублей», — прогнозируют эксперты.

Они также отмечаюи, что из этих ссуд на нужды именно к Новому году будет взято около 30−40% займов.

Национальное бюро кредитных историй в понедельник сообщило, что, согласно статистике за 2015−2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы.

Самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 104

Источник: Портал Информер