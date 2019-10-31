Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными

31 октября 2019     10
Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными

Интересный эксперимент начался в Калининградской области. С этого года 320 жителей региона каждый месяц получают просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными.

Каждую неделю право на получение халявы выигрывают еще 11 участников. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

“Это социальная помощь людям. Пол, возраст, социальное и материальное положение не важны, — объясняет. Мы хотим понять, насколько жизнеспособна теория безусловного дохода в России и готово ли к идее общество”, – сообщил руководитель проекта Денис Баталин.

Безусловный базовый доход (ББД) — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства.

Выплаты производятся всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Деньги можно тратить на что угодно, ни за что не отчитываться. По мысли авторов эксперимента, в будущем раздача денег может спасти людей от массовой безработицы из-за автоматизации труда и умирания многих профессий. Но пока можно говорить только о промежуточном итоге.

Многие страны, например, Италия, Финляндия, Кения, Уганда, Германия, Канада, Индия, уже выплачивают базовый доход части населения. Но пока нет ни одного государства, где деньги получают все без исключения.

Зато есть примеры отказа от выплаты ББД. В 2016 году Швейцария идею безусловного дохода вынесла на референдум, но народ не поддержал, так как пришлось бы сократить социальные пособия на 55 млрд швейцарских франков.

Как говорят экономисты, у нас массовая выплата базового дохода приведет к отказу от социальных выплат.

Всеобщую выплату ББД экономисты называют утопией. В крайнем случае такие выплаты возможны только для беднейших слоев общества, а для того чтобы платить всем, просто не хватит денег.

Население России на 1 января 2019 года составляло 146,7 млн человек, в том числе всего 28,5 млн несовершеннолетних. Если платить каждому ребенку в месяц хотя бы 7,5 тысячи рублей, а каждому взрослому — 15 тысяч рублей, то в год на выплату безусловного базового дохода потребуется почти 25 трлн рублей. Это втрое больше, чем годовой бюджет Пенсионного фонда России. 

Источник: Портал Информер

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