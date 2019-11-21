Россияне выступают за сменяемость партии власти

21 ноября 2019     19
Россияне выступают за сменяемость партии власти

51% россиян считают, что партия власти периодически должна меняться. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

37% опрошенных заявили, что партия власти должна оставаться одной и той же.

Среди тех, кто говорит о необходимости сменяемости партии власти, в основном сторонники непарламентских партий, КПРФ и ЛДПР, москвичи, а также активные пользователи интернета.

В «Единой России» сменяемость партии власти поддержали 25% опрошенных.

Большинство россиян уверены, что у партии власти должны быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%). 80% считают, что в случае совершения аморального поступка ее членов надо наказывать вплоть до исключения из партии.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров констатировал, что «наступило время повышенной требовательности граждан к власти».

«При этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю — на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное — чтобы она работала на общество, а не на себя любимых», — отметил он.



Четверг, 21 ноября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)
ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)

В связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и …


В Крыму причин бить тревогу нет!
В Крыму причин бить тревогу нет!

В этом году осень в Крыму выдалась очень теплой и бедной на осадки. Это привело к тому, что поступления воды …


Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов
Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

К началу декабря в Севастополе завершится ремонт 14 парков и скверов. Один из них – в районе улицы Маринеско проинспектировали …


Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» - балет и драму
Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» – балет и драму

“Щелкунчики” в Севастополе – 31-го декабря за 12 часов до Нового года сказку Гофмана покажут сразу на двух сценах города …


Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний

12:38 Полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на пусковом комплексе в Техасе. © REUTERS …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты