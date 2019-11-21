Россияне выступают за сменяемость партии власти

51% россиян считают, что партия власти периодически должна меняться. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

37% опрошенных заявили, что партия власти должна оставаться одной и той же.

Среди тех, кто говорит о необходимости сменяемости партии власти, в основном сторонники непарламентских партий, КПРФ и ЛДПР, москвичи, а также активные пользователи интернета.

В «Единой России» сменяемость партии власти поддержали 25% опрошенных.

Большинство россиян уверены, что у партии власти должны быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%). 80% считают, что в случае совершения аморального поступка ее членов надо наказывать вплоть до исключения из партии.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров констатировал, что «наступило время повышенной требовательности граждан к власти».

«При этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю — на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное — чтобы она работала на общество, а не на себя любимых», — отметил он.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер