Россияне готовы протестовать

Опрос «Левада-центра» показал, что 27% россиян готовы лично принять участия в митингах в защиту своих прав.

Каждый четвертый россиянин (26%) допускает возможность проведения протестных акций из-за падения уровня жизни в своем городе.

При этом 27% опрошенных готовы лично принять участие в таких митингах, если они будут. Однако подавляющее большинство граждан (69%) считают протесты в своем городе маловероятными.

Возможность проведения политических акций с требованиями к властям допускают 24% россиян, 22% заявили о готовности поучаствовать в таких митингах.

О митингах из-за строительства храма в Екатеринбурге осведомлены 41% жителей России, о протестах против строительства полигона в Архангельской области — 35%, о митингах из-за переноса границы между Ингушетией и Чечней — 26% россиян.