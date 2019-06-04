Россияне готовы протестовать

4 июня 2019     14
Россияне готовы протестовать

Опрос «Левада-центра» показал, что 27% россиян готовы лично принять участия в митингах в защиту своих прав.

Каждый четвертый россиянин (26%) допускает возможность проведения протестных акций из-за падения уровня жизни в своем городе. 

При этом 27% опрошенных готовы лично принять участие в таких митингах, если они будут. Однако подавляющее большинство граждан (69%) считают протесты в своем городе маловероятными.

Возможность проведения политических акций с требованиями к властям допускают 24% россиян, 22% заявили о готовности поучаствовать в таких митингах.

О митингах из-за строительства храма в Екатеринбурге осведомлены 41% жителей России, о протестах против строительства полигона в Архангельской области — 35%, о митингах из-за переноса границы между Ингушетией и Чечней — 26% россиян.

Источник: Портал Информер

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