Россияне испугались «ядовитого» снега

В Сегеже (Карелия) выпал желтый снег, после чего произошла массовая гибель птиц. Местные жители сочли это экологической катастрофой, случившейся из-за выбросов на целлюлозно-бумажном комбинате, и обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему. Об этом пишет Znak.

«Происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который образует туманы с едким запахом. Порой невозможно открыть окна, вонь ужасная. (…) У нас погибают птицы, осадки идут с желтыми химическими отходами, это катастрофа. Здесь нет ничего в пределах нормы», — говорится в тексте петиции. На момент публикации ее подписали 1,5 тысячи человек.

Вместе с тем в администрации города рассказали, что экологические показатели в норме.

«Был проведен отбор проб атмосферного воздуха по показателям: фтористый водород, азота диоксид, сероводород, серы диоксид, взвешенные вещества, метилмеркаптан в пяти точках города Сегежа. В соответствии с результатами исследований превышения ПДК загрязняющих веществ (…) не выявлено. (…) Причина гибели птиц пока не установлена», — сказано на сайте администрации.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 572

Источник: Портал Информер