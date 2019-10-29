Россияне массово пытаются получить досрочные пенсии

29 октября 2019     12
Россияне массово пытаются получить досрочные пенсии

Россияне массово пытаются получить досрочные пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Поводом для обращений стала информация, что часть людей предпенсионного возраста имеет право выйти на пенсию раньше, если нет возможности трудоустройства.

«Подтверждение этого выдает центр занятости», — заявил представитель ПФР. Однако без соответствующей справки от центра занятости получить досрочную пенсию невозможно.

Как пояснили в пресс-службе Министерства труда, решение о назначении досрочной пенсии принимается после представления сотрудника Центра занятости, который помогает человеку в поиске работы.

Также помимо подтверждения из центра для получения досрочной пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Сюда не включается стаж, специально определенный для тяжелых производств.

При этом получить такую пенсию можно за два года до пенсионного возраста. Даже после назначения пенсии необходимо продолжать поиски работы, рассматривать варианты, которые предлагает центр занятости. Также нельзя отказываться от обучения, на которое отправила служба занятости.

 



Вторник, 29 октября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

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