Россияне меняют отношение к власти и оппозиционным политикам. Большинство не верят ни тем, ни другим

15 июля 2019     18
Россияне меняют отношение к власти и оппозиционным политикам

Об этом говорится в докладе, подготовленном под руководством бывшего президента Центра стратегических разработок Михаила Дмитриева на основе опросов россиян минувшей весной.

Как выяснилось, 86% респондентов заявили, что не видят среди российских политиков тех, кто говорил бы о реальном положении вещей. Респонденты не видят тех, которым могли бы доверять.

Недоверие к оппозиции еще выше, чем к представителям власти, даже если оппозиционеры высказывают мнения, совпадающие с ожиданиями населения.

Также исследование показало, что присоединение Крыма к России утратило мотивирующую силу. Эксперты заявили о разрушении “крымского консенсуса”.

В рамках исследования они опросили 129 человек в составе 13 фокус-групп в десяти регионах в течение марта—апреля 2019 года.

В Москве это были студенты, пенсионеры и люди среднего возраста. В Красноярске, Архангельске, Северодвинске, Краснодаре, Магадане, Якутске, Владивостоке, Екатеринбурге и Калининграде — люди со средним и высшим образованием.

Прошедшее в феврале послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию почти не сказалось на рейтингах главы государства и правительства РФ. Таковы результаты опросов социологов из ВЦИОМа и ФОМа.

Уровень доверия к Путину, по данным Всероссийского центра общественного мнения, даже снизился – с 33,5 до 32,8%, хотя доля одобряющих деятельность президента все же возросла с 62,2 до 64,8%.

Минимальные изменения зафиксировал Фонд общественного мнения: электоральный рейтинг Путина не изменился (46%), а показатели доверия и оценки работы выросли на 1 п.п.: соответственно с 57 до 58% и с 60 до 61%.

Как отмечают в ВЦИОМ, в последние семь лет уровень одобрения деятельности Путина сразу после оглашения посланий Федеральному собранию обычно повышался на 2–2,5 п. п., а показатель доверия оставался стабильным или даже снижался.

Источник: Портал Информер

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