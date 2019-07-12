Россияне могут остаться без Visa, MasterCard и China Union Pay

Международные платежные системы могут уйти из России из-за нового законопроекта Госдумы.
23 июля депутаты планируют рассмотреть поправки, запрещающие операторам исполнять санкции Запада в России.
Новый проект с поправками в закон «О национальной платежной системе» обязывает операторов обеспечивать бесперебойность платежей в России.
Следовательно, платежным системам придется полностью отказаться от исполнения международных санкций.
Из-за этого нововведения страну могут покинуть такие крупные платежные системы, как Visa, MasterCard, China Union Pay и другие.
Если это произойдет, россияне могут потерять возможность рассчитываться отечественными картами за рубежом.
Уход операторов также сделает невозможным прием карт зарубежных банков в России. Эксперты утверждают, что для платежных систем запрет на исполнение санкций практически невыполним.
Несмотря на это, депутаты Госдумы и Центробанк настаивают на скорейшем принятии поправок.
Источник: Портал Информер
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