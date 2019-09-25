Россияне назвали главную проблему страны

Большинство россиян (59%) считают самой важной проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Еще четверть жителей России полагают, что самой серьезной проблемой страны являются симптомы экономического кризиса, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, за год в России в два раза выросло число тех, кто опасается наплыва мигрантов — в 2018-ом их было 10%, в 2019-ом — уже 18%.
Среда, 25 сентября 2019 г. 59
Источник: Портал Информер