Россияне назвали главную проблему страны

Большинство россиян (59%) считают самой важной проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Еще четверть жителей России полагают, что самой серьезной проблемой страны являются симптомы экономического кризиса, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, за год в России в два раза выросло число тех, кто опасается наплыва мигрантов — в 2018-ом их было 10%, в 2019-ом — уже 18%.





Среда, 25 сентября 2019 г. 59

Источник: Портал Информер