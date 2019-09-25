Россияне назвали главную проблему страны

25 сентября 2019     12
Россияне назвали главную проблему страны

Большинство россиян (59%) считают самой важной проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Еще четверть жителей России полагают, что самой серьезной проблемой страны являются симптомы экономического кризиса, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, за год в России в два раза выросло число тех, кто опасается наплыва мигрантов — в 2018-ом их было 10%, в 2019-ом — уже 18%.


Среда, 25 сентября 2019 г. 59

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Севэлектроавтотрансе» создана рабочая группа для разрешения конфликтной ситуации
В «Севэлектроавтотрансе» создана рабочая группа для разрешения конфликтной ситуации

На государственном унитарном предприятии «Севэлектроавтотранс имени Круподёрова» создана рабочая группа из числа сотрудников. Они будут еженедельно встречаться с представителями органов …


Россияне назвали главную проблему страны
Россияне назвали главную проблему страны

Большинство россиян (59%) считают самой важной проблемой страны рост цен. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного …


Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»
Кит Харингтон до сих пор не посмотрел финал «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в «Игре престолов», признался, что до сих пор не видел финального сезона сериала. …


На экраны страны выходит фильм «Герой», финал которого снимали в Балаклаве
На экраны страны выходит фильм «Герой», финал которого снимали в Балаклаве

Завтра в кинотеатрах России начинается показ триллера Карена Оганесяна «Герой». В главных ролях: Владимир Машков, Александр Петров и Светлана Ходченкова. …


На дорогах Севастополя обновляют дорожную разметку
На дорогах Севастополя обновляют дорожную разметку

Работы уже проведены на 55 автодорогах из 83 запланированных. «В первую очередь разметка обновляется на дорогах с большой интенсивностью движения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты