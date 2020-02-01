Россияне начали экономить на всем

Россияне начали больше экономить на одежде и искать более дешевые бренды продовольственных товаров. Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board, подготовленном в сотрудничестве с Nielsen. О необходимости экономить в октябре-декабре прошлого года заявили 70% опрошенных — на 1% больше, чем в третьем квартале. Больше всего россиян (59%) сокращали траты на покупку новой одежды. Показатель вырос на 3% по сравнению с июлем-сентябрем. Продолжают тратить на нее 42% опрошенных.

Также 56% россиян переключились на более дешевую еду — на 2% больше, чем кварталом ранее. Помимо этого жители страны экономили на покупке бытовой техники (38% или плюс 3%), развлечениях дома (36% или плюс 7%) и использовании личного автомобиля (19% или плюс 4%). На развлечениях вне дома экономили 54% респондентов (плюс 2% к уровню третьего квартала).

78% россиян заявили, что имеют свободные средства. Треть жителей страны (32% и плюс 3% к уровню третьего квартала) сообщили, что направляют их на формирование сбережений.

По данным аналитиков, такие настроения связаны с оценкой россиянами своих перспектив на рынке труда в 2020 году. В четвертом квартале количество тех, кто оценивает их оптимистично, составило 21% (на 3% ниже, чем в третьем квартале). Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали увеличение цен на еду и рост тарифов на электроэнергию и газ.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 6

Источник: Портал Информер