Россияне нетерпимо относятся к эмигрантам

18 сентября 2019     18
Россияне нетерпимо относятся к эмигрантам

72% россиян заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в Россию. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные на сайте организации 18 сентября.

По данным социологов, россияне не приветствуют приток иностранной рабочей силы.

Поддержали миграционную политику правительства только девять процентов респондентов, равнодушны к ней оказались 15% опрошенных.

Кроме того, отмечается, что доля россиян, не приветствующих приток рабочей силы из-за рубежа, растет.

В 2017 году такого мнения придерживались 58% опрошенных, в 2018-м — уже 67%. В то же время равнодушных к миграционной политике в стране россиян стало меньше в два раза по сравнению с 2017 годом (тогда доля респондентов, ответивших таким образом, составляла 30%).

Социологи отмечают, что ксенофобские настроения в стране растут из-за участившихся межнациональных конфликтов.

«Учитывая, что исследование проводилось после конфликта цыган с местным населением в селе Чемодановка и в период местных избирательных кампаний, на которых затрагивалась тема мигрантской преступности и гетто, можно предположить, что рост внимания к теме мигрантов был обусловлен внешними причинами», — говорится в сообщении на сайте организации.

Опрос был проведен с 22 по 28 августа 2019 года среди 1608 респондентов старше 18 лет.

 


Среда, 18 сентября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер

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