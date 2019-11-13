Россияне не готовы к революции и за Навальным не пойдут

Несмотря на снижение доходов, рост цен и другие экономические проблемы граждане России не готовы к революции. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, люди понимают, что «революцию делают прекраснодушные мечтатели, а плодами ее пользуются подонки и проходимцы». При этом никто не хочет передела собственности, чем обычно сопровождаются госперевороты.

«Есть понимание слишком высокой цены любых революционных потрясений. Мы все-таки как-то живем, справляемся, даже детей рожаем, растим, в люди их выводим. Лучше реальность такая, чем фантастические бредни: много обещают, но что будет на деле, никто не понимает», — заявил Федоров.

Социолог считает, что нет ничего хуже, «чем диктатура общественного мнения». Кроме того, по его мнению, «абсолютное большинство молодежи ни за каким Навальным идти не собирается».

«Ведь сколько молодых за киберспортом наблюдает. Сколько ЗОЖ увлекается. Вот это массовое увлечение. А политика для молодого поколения сейчас — это маргинальное занятие. Наша молодежь чего хочет? Она достаточно, кстати, безобидная. Хочет развлекаться, хочет всего красивого, чтобы все было, как в айфоне, — в один клик. Хочет тусоваться, не очень напрягаться, быстро менять работу <…> Да, молодежь переживает столкновение с реальностью после университета. Хотел золотые горы, а получи 40 тысяч. Но оно не ведет ни к каким революциям», — сказал Федоров.

Те же, кому уже 45 лет, заняты воспитанием детей, думают об их будущем и поддерживают своих родителей.

«А если ты пенсионер и дети твои родные тебе не помогают, а собственных накоплений у тебя немного или все, что были, съела инфляция? Ты зависишь полностью от государства. Что с государством произойди — все, ты выброшен на улицу, будешь побираться», — пояснил он.

При этом Федоров признал, что в России много проблем и «перемены идут слишком медленно». А граждане хотят экономического роста, увеличения собственных доходов.

«У людей недостаточно денег, чтобы покупать себе новые машины и квартиры. Поэтому хотят перемен. Но не свержения строя. <…> Если вы проведете опрос по науке: доля тех, кто выступает за революцию, незначительна. Она чуть-чуть превышает 12% <…> На революцию у нас народ не готов», — заявил Валерий Федоров.







Среда, 13 ноября 2019 г. 156

Источник: Портал Информер