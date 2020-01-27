Россияне не допустят распространения нового коронавируса

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Кроме того, разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что 24 января 2020 оперативно разработано и зарегистрировано в Минюсте России постановление главного государственного санитарного врача РФ “О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV”. Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ”, – сказано в сообщении.

Роспотребнадзор также принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В ежедневном режиме организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой; отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом, учеными ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена.

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), который имеет ряд преимуществ – широко распространен, обладает высокой чувствительностью (с его помощью можно обнаруживать единичные копии вирусов) и короткий срок получения результатов (от 2 до 4 часов). Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека.

Разработаны два независимых средства для диагностики. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться, как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – “тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как “атипичная пневмония”.

Разработанные наборы позволяют обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что делает возможным осуществление экстренной лабораторной диагностики случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом 2019-nCoV. Лаборатории ФБУЗ “Центры гигиены и эпидемиологии” Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

В целях внедрения лабораторной диагностики нового коронавируса Роспотребнадзором разработаны и утверждены “Временные методические рекомендации по лабораторной диагностике нового коронавируса 2019 (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)” и реализуются все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения болезни, вызванной новым коронавирусом. Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и Всемирной организации здравоохранения информации.

По информации госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, по состоянию на 21 января 2020 в мире зарегистрирован 291 подтвержденный случай заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV): 287 в Китае (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 2 в Таиланде, 1 в Японии, 1 в Республике Южная Корея), включая 4 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

Ежегодно более полутора миллиона граждан КНР приезжает в Россию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай.

В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым короновирусом в РФ, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности:

при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию; не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду; не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных; использовать средства защиты органов дыхания (маски); мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи; при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения; при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Каждый турист при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи. Ростуризм информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране временного пребывания.

Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения:

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия; о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Кроме того, туристы, предполагающие совершить путешествие в страну временного пребывания, где они могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении, в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующего требования до направления иска в суд.

Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Источник: Портал Информер