Россияне не знают, что такое инфляция, но они ее чувствуют на своем кошельке

Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62%). Об этом говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Напомним, что под инфляцией понимают повышение цен на товары и услуги в течение длительного срока.

78% опрошенных заявили, что могут объяснить этот термин, однако правильное определение назвал лишь 41% респондентов.

Каждый пятый (19%) считал, что приблизительно или точно знает уровень инфляции в России, но максимально близкий к официальным значениям Банка России (2,9–3,2% по итогам 2019 года согласно последнему прогнозу) уровень смогли назвать лишь 7% россиян.

Большинство давших верное определение инфляции (33% из всех опрошенных) правильно, по мнению НАФИ, отметили причины ее роста.

Среди них называли сговор монополий для установки высоких цен на ключевые товары (20%); печать государством слишком большого числа денег и их обесценивание (13%); выдача банками излишнего числа кредитов, что также вызывало обесценивание денег (12%).

В качестве неверных причин повышения инфляции называли дефицит товаров (9%), обесценивание рубля из-за санкций (9%), слишком быстрый рост зарплат в частном секторе (4%).

В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа. Он проводился в декабре 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России в возрасте от 18 лет.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 1362

Источник: Портал Информер