Россияне не хотят смотреть отечественные кинофильмы

14 декабря 2019     16
Россияне не хотят смотреть отечественные кинофильмы

За 11 месяцев 2019 года только 8 российских фильмов из 68, которые получили господдержку, окупились в прокате. Об этом сообщает РБК.

Среди них — «Любовницы», «Бабушка легкого поведения-2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!». Наибольший доход по итогу проката принесла картина «Т-34» — 522 миллиона рублей, а наибольший убыток зафиксирован у приключенческой ленты «Тайна печати дракона». 

Подсчеты проводились на основе базы Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В прошлом году за аналогичный период вышли 54 лент с господдержкой, но окупились 9 из них.

По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, ситуация в 2019 году, когда на десять профинансированных фильмов получился лишь один успешный, ненормальна.

Он выразил мнение, что причина провала отечественного кино в прокате — в самой системе господдержки, так как нет обязательств возвращать полученную субсидию.

Напомним, что Министерство культуры и Фонд кино выделяют на новые фильмы более 5 миллиардов рублей в год. 



Суббота, 14 декабря 2019 г. 1059

Источник: Портал Информер

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