Россияне погрязли как в болоте в автокредитах

Рост автокредитования можно объяснить несколькими причинами. Выросшими в цене автомобилями, программами господдержки. И даже амбициозностью национального характера. Но появилась новая мотивация: автомобили все чаще покупают для подработки в такси.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в бюро, в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 598,5 млрд руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб.).

«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами», — отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Наибольшие объемы выданных автокредитов среди регионов были ожидаемо отмечены в Москве (68,34 млрд. руб.), Московской области (45,24 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (44,29 млрд. руб.).

Самая очевидная причина роста автокредитования — увеличение стоимости самих автомобилей. За последние пять лет цена на новые автомобили в России выросла на 76%, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки в России выросла в годовом выражении, по данным за сентябрь текущего года, с 925,4 тыс. до 1,006 млн руб. Средняя стоимость нового отечественного легкового авто увеличилась с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей.

Итак, продажи авто растут, хотя доходы россиян уже пять лет подряд снижаются. Это видно по отчетам даже официальной статистики. По данным Счетной палаты РФ, в первом полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,3%. Доходы россиян упали, несмотря на рост начисленной зарплаты на 1,8% и пенсий на 0,8%.

Рост покупок автомобилей отчасти можно объяснить наличием стимулирующих госпрограмм, считает Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат». Ставки по кредитам в таких программах ниже на 5-6%. Росту продаж способствуют также банковские программы для корпоративного сектора.

Кроме того, россияне нередко вынуждены залезать в долги и покупать авто, потому что рассматривают автомобиль не как средство передвижения, а как инструмент для подработки в такси. Такой вариант актуален для тех, чей заработок снизился или работа и вовсе потеряна.

Тогда накопления и кредит идут на то, чтобы купить бюджетный автомобиль и «таксовать». Например, по ночам или в выходные дни. Причем такспарки и агрегаторы такси предъявляют жесткие требования к авто: не старше пяти лет. Вот и приходится покупать новые.

«Точных данных нет, но таких покупок, для использования в такси, среди физических лиц, думаю, около 10%», — говорит Моржаретто.

Наконец, рост продаж можно объяснить особенностями национального характера. Брать автомобиль в кредит на фоне снижающихся доходов и стагнирующей экономики может себе позволить только россиянин, резюмирует эксперт.

Источник: Портал Информер