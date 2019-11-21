Россияне работают и во время отпусков

Лишь 21% российских предпринимателей не уделяют время работе во время отпуска. Такую статистику, проведя анкетирование своей клиентской аудитории, получил оператор телефонии для бизнеса «Манго Телеком».

Около 36% опрошенных ответили, что им приходится проверять почту и сообщения от коллег, однако свое внимание они готовы уделять только безотлагательным делам.

Около 32% респондентов указали, что отдых для них вообще мало чем отличается от будней.

«Звонят, пишут, просят что-то объяснить, согласовать — как будто ни в какой отпуск и не ухожу», — пожаловался один из опрошенных.

Принципиально против того, чтобы работать, находясь в отпуске, высказалась третья по численности группа респондентов — 21%.

«Рабочую почту и чаты не читаю, на звонки из офиса и от клиентов не отвечаю», — поделился респондент.

Еще 11% сообщили, что на отдыхе занимаются «делами, до которых на работе не доходят руки».







Четверг, 21 ноября 2019 г. 17

Источник: Портал Информер