Россияне раскупили трехгодичный запас масок

Россияне массово раскупают медицинские маски в связи с распространением коронавируса. В Москве крупнейшие аптеки (в том числе в сегменте онлайн) фиксируют ежедневный дефицит масок, а в Забайкалье, где был зафиксирован случай заражения новым вирусом, жители раскупили трехгодичный запас масок. Об этом пишут «Ведомости».

В московских аптеках стало трудно купить медицинские маски: в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru их нет, в eapteka.ru — предлагаются под специальный заказ с доставкой через 4–6 дней. Нет запаса масок и в аптечной сети «Вита-плюс», а «Доктор Столетов» предлагает маски только в 50 точках из 70.Представитель «Эркафарма» сообщил, что продажи масок выросли в 12 раз, в «Аптечной сети 36,6» сказали о росте спроса в 14,6 раз, в «Ригле» — в 8 раз, в «Неофарм» — в 5 раз. В Ассоциации независимых аптек сказали, что наблюдают и повышение цен на маски: раньше одна маска у дистрибутора стоила 5 рублей, а сейчас доходит до 20 рублей.

Вместе с масками повысился спрос на иммуномодуляторы и дезинфицирующие средства.В пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что серьезный дефицит масок связан с активностью перекупщиков. Там отметили, что власти получают сведения «о возможных спекулянтах — гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок».

По состоянию на 3 февраля, коронавирусом заражены около 17 тысяч человек, 361 человек погиб. На территории России было выявлено два случая заболевания вирусом (в Тюмени и Забайкалье).







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 29

Источник: Портал Информер