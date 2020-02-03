Россияне раскупили трехгодичный запас масок

3 февраля 2020     17
Россияне раскупили трехгодичный запас масок

Россияне массово раскупают медицинские маски в связи с распространением коронавируса. В Москве крупнейшие аптеки (в том числе в сегменте онлайн) фиксируют ежедневный дефицит масок, а в Забайкалье, где был зафиксирован случай заражения новым вирусом, жители раскупили трехгодичный запас масок. Об этом пишут «Ведомости».

В московских аптеках стало трудно купить медицинские маски: в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru их нет, в eapteka.ru — предлагаются под специальный заказ с доставкой через 4–6 дней. Нет запаса масок и в аптечной сети «Вита-плюс», а «Доктор Столетов» предлагает маски только в 50 точках из 70.Представитель «Эркафарма» сообщил, что продажи масок выросли в 12 раз, в «Аптечной сети 36,6» сказали о росте спроса в 14,6 раз, в «Ригле» — в 8 раз, в «Неофарм» — в 5 раз. В Ассоциации независимых аптек сказали, что наблюдают и повышение цен на маски: раньше одна маска у дистрибутора стоила 5 рублей, а сейчас доходит до 20 рублей.
Вместе с масками повысился спрос на иммуномодуляторы и дезинфицирующие средства.В пресс-службе правительства Забайкальского края заявили, что серьезный дефицит масок связан с активностью перекупщиков. Там отметили, что власти получают сведения «о возможных спекулянтах — гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок».

По состоянию на 3 февраля, коронавирусом заражены около 17 тысяч человек, 361 человек погиб. На территории России было выявлено два случая заболевания вирусом (в Тюмени и Забайкалье).



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 29

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

Уехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17% россиян, следует из данных опроса, проведенного центром «Ромир». 14% …


В Сирии погибли четыре офицера спецназа ФСБ
В Сирии погибли четыре офицера спецназа ФСБ

1 февраля в Сирии героически погибла группа спецназа ФСБ. В ряде российских Telegram-каналов начали писать о гибели в Сирии группы …


Вести Севастополь 3.02.2020
Вести Севастополь 3.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Новое медоборудование: томограф и маммограф поступили в горбольницу №9. – Платить за воду можно по-новому. Какие …


В Севастополе в День сурка на вопросы о погоде ответили мини-пиги и пеликаны
В Севастополе в День сурка на вопросы о погоде ответили мини-пиги и пеликаны

В Севастополе присоединились к канадской и американской традиции гадать на погоду. Но если в западном полушарии делают это, прибегая к …


Эксперты рассказали об увеличении среднего чека россиян в «киберпонедельник»
Эксперты рассказали об увеличении среднего чека россиян в «киберпонедельник»

12:40 Провайдер платёжных сервисов Qiwi заявил об увеличении чека россиян на треть в «киберпонедельник». © Geber86 Gettyimages.ru Как сообщает «Газета.Ru» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты