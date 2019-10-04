Россияне рассказали о зарплате мечты

Ежемесячный доход в 161 тысячу рублей сделает среднестатистического россиянина счастливым, информирует «360». Запросы мужчин на треть больше, чем у женщин. Первым нужна 181 тысяча, а вторым — 138 тысяч в месяц.

Такой опрос провел сервис по поиску работы. Результаты исследования обнародовало РИА ФАН.

Молодежь оказалась менее требовательной: в среднем она согласна довольствоваться 118 тысячами рублей каждый месяц. Россиянам от 25 до 34 лет достаточно 159 тысяч. Жители страны в возрасте от 45 лет и старше будут довольны, если их зарплата достигнет 171 тысячи. Тех, кому от 35 до 44, для счастья достаточно 172 тысяч зарплаты.

Стоит отметить, что самую высокую сумму среди жителей городов с населением свыше 500 тысяч человек назвали жители столицы РФ. Им нужно около 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Владивосток с 205 тысячами. Замкнул тройку Ростов-на-Дону, где мечтают о 200 тысячах рублей в качестве зарплаты.

По словам аналитиков, запросы граждан РФ зависят от их реального дохода. Чем зарплата выше, тем больше для счастья нужно денег, напечатала об этом газета «Известия». Например, люди с окладом до 30 тысяч говорят о 117 тысячах рублей в месяц. А те, кто зарабатывает от 80 тысяч, называют сумму в 238 тысяч рублей.

К сведению, опрос был проведен с 16 по 26 августа. В нем участвовали 2,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.





Пятница, 4 октября 2019 г. 395

Источник: Портал Информер