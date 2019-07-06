Россияне рассказали о лучшем месте для поцелуев

В рейтинге идеальных мест для свиданий в День поцелуя оказались крымские и севастопольские достопримечательности. Исследование провел Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Специалисты опросили пользователей в социальных сетях, чтобы определить идеальные места для романтических свиданий в России. Рейтинг составили в преддверии Дня поцелуев, который отмечается 6 июля.

На первом месте по итогам опроса оказалась Смотровая башня на горе Ахун в Сочи, за нее проголосовали 22% респондентов. В первую тройку попали также Поцелуев мост в Санкт-Петербурге, беседка ветров в Гурзуфе и платан Дункан в Ялте, за которых проголосовали по 17 процентов опрошенных.

Следующими в рейтинге значатся мостик влюбленных в Севастополе, мост молодоженов на Плотинке в Екатеринбурге, смотровая площадка центра семьи “Казан” в Казани, романтические свидания на этих локациях назначили бы 11% пользователей.