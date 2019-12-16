Россияне рассказали о своем отношении к насилию в семье

Больше половины россиян (70%) считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, 7% респондентов подобный закон не нужен. Об этом сообщили в ВЦИОМ, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения.

Против любого физического насилия в семье выступили 90% россиян; 8% считают, что ударить супруга можно при определенных обстоятельствах; 40% знают о случаях побоев в семьях знакомых.

По мнению 50%, нельзя прощать даже первый случай насилия в семье, а готовых простить насчитывается 39%.

Ответы мужчин и женщин сильно отсличаются.

Так, простить первые побои в семье согласны 52% мужчин и 29% женщин. Не настроены на прощение 34 и 62% соответственно.

При этом женщины активнее выступают за принятие закона — 80% против 57% мужчин. Они также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85 %).

Женщины также чаще мужчин признаются, что слышали о насилии в семьях знакомых (43% против 37%).

Напомним, что 29 ноября на сайте Совета Федерации для обсуждения был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы инициативы предлагают ставить тех, кто нарушают закон, на профилактический учет, а также проводить профилактику через поддержку семей.

После обсуждения и внесения правок законопроект направят в Госдуму.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 58

Источник: Портал Информер