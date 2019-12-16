Россияне рассказали о своем отношении к насилию в семье

16 декабря 2019     14
Россияне рассказали о своем отношении к насилию в семье

Больше половины россиян (70%) считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, 7% респондентов подобный закон не нужен. Об этом сообщили в ВЦИОМ, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения.

Против любого физического насилия в семье выступили 90% россиян; 8% считают, что ударить супруга можно при определенных обстоятельствах; 40% знают о случаях побоев в семьях знакомых.

По мнению 50%, нельзя прощать даже первый случай насилия в семье, а готовых простить насчитывается 39%.

Ответы мужчин и женщин сильно отсличаются.

Так, простить первые побои в семье согласны 52% мужчин и 29% женщин. Не настроены на прощение 34 и 62% соответственно.

При этом женщины активнее выступают за принятие закона — 80% против 57% мужчин. Они также больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85 %).

Женщины также чаще мужчин признаются, что слышали о насилии в семьях знакомых (43% против 37%).

Напомним, что 29 ноября на сайте Совета Федерации для обсуждения был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы инициативы предлагают ставить тех, кто нарушают закон, на профилактический учет, а также проводить профилактику через поддержку семей.

После обсуждения и внесения правок законопроект направят в Госдуму.



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 58

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Mail
Mail.ru Group создаст российский YouTube

Mail.ru Group планирует в 2020 году запустить собственный видеосервис. Об этом заявил гендиректор компании Борис Добродеев. Он подчеркнул, что компанию интересуют …


Сколько россияне тратят на еду
Сколько россияне тратят на еду

Россияне тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета (30,2%). А на алкоголь и табачные изделия — 3%. Об этом говорится …


Севастопольские управляющие компании заплатят более 14 млн рублей штрафов
Севастопольские управляющие компании заплатят более 14 млн рублей штрафов

Управляющие компании Севастополя, не реагирующие на жалобы жильцов многоквартирных домов, будут и дальше наказывать рублём. За этот год нарушителям уже …


В Севастополе прошёл мастер-класс для юных хоккеистов
В Севастополе прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Севастополе отпраздновали день хоккея. Для детей провели мастер-класс, на котором они смогли не просто взять клюшку в руку, но …


В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом
В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом

12:37 Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. «Я не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты