Россияне рассказали о том, как они будут отмечать Новый год

Россияне рассказали о своих новогодних предпочтениях и поделились, как они будут праздновать Новый год. Об этом сообщили в Рамблере со ссылкой на данные аналитической службы компании. 64% россиян предпочитают искусственные елки, живая будет лишь у 11% опрошенных. 23% россиян не ставят елку вообще, а 2% наряжают елки во дворе.

55% опрошенных проголосовали за отдых дома, еще 25% — за отдых в своем городе. 15% останутся работать, 5% уедут за границу.

Заранее продукты для новогоднего стола покупают 69%, а 31% — за один-два дня перед Новым годом. Согласно результатам опроса, оливье не любят лишь пять процентов опрошенных. Сельдь под шубой не любят 16% россиян. 30% «очень ждут» Нового года, чтобы поесть салатов с майонезом. 53% респондентов едят салаты с майонезом в любые дни, а 17% вообще отказались от этого соуса.

Икру по праздникам и на Новый год едят 48% россиян. У 21% опрошенных доход позволяет есть икру постоянно, а 24% могут ее себе позволить. Не любят икру 7% россиян.По мнению 81% россиян, их ребенок все еще верит в Деда Мороза. 13% ответили, что их ребенок уже вырос, еще шесть считают, что ребенок больше не верит в Деда Мороза, но скрывает это.

Ранее большинство россиян оценили 2019 год как сложный для страны, около трети назвали его хорошим. Трудным считают уходящий год 43% опрошенных, еще 15% сказали, что он был очень тяжелым.

Позитивно отнеслись к этому периоду 30% респондентов. Четыре процента заявили, что год оказался удачным.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 343

Источник: Портал Информер