Россияне стали больше пить

Доля непьющих россиян сократилась на 7% по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только треть респондентов (33%) заявили о том, что они не употребляет алкоголь. Остальные 67% опрошенных сказали, что выпивают время от времени. Социологи отмечают, что в 2018 году доля непьющих россиян составила 40%.

По данным социологов, 18 % россиян употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 16%— раз в месяц, 6% — несколько раз в неделю.

Реже одного раза в месяц пьют 27% опрошенных. Больше четверти респондентов (27%) заявили, что употребляют алкоголь реже раза в месяц.

Кроме того, более четверти опрошенных (29%) сказали, что курят. Из них 16% выкуривает не менее пачки сигарет в день. Каждый пятый россиянин (19%) отметил, что бросил курить некоторое время назад, а 52% опрошенных, заявили, что они никогда не курили.

Опрос ВЦИОМ был проведен 28 мая. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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