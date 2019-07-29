Россияне стали покупать меньше лекарств

По итогам первого полугодия текущего года коммерческий рынок лекарств сократился почти на 4 процента.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой исследование DSM Group.

Провальным для аптечных сетей стал июнь: продажи упали на 4,7 % — до 386,6 миллиона упаковок. В денежном выражении падение составило 2,4% (73,9 миллиарда рублей).

По подсчетам аналитиков, коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года: падение составило 3,9% — с 2,615 миллиарда упаковок за аналогичный период 2018 года до 2,514 миллиарда упаковок.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем уменьшилась на 0,4% и составила 191,1 рубля», — говорится в исследовании.

В начале июля гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связал падение трат на лекарства со снижением реальных доходов.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 343

Источник: Портал Информер